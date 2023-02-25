Пушилин пообещал восстановить Соледар в новом виде Врио главы ДНР Пушилин пообещал запустить «Артемсоль» и восстановить Соледар в новом виде

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушили заявил, что крупное предприятие по производству соли «Артемсоль», расположенное в Соледаре, снова будет работать. Он также пообещал полностью восстановить сам город. Его слова приводит телеканал «Оплот ТВ».

Уже была возможность побывать в Соледаре, в первом приближении понять, что с этим делать — опираясь на тот опыт, который у нас появился в Мариуполе, Волновахе. Конечно же, производство — уже даже определены инвесторы. Поэтому предприятие это будет работать. <...> По сути, можно получить и нужно получить новый Соледар... Города будут видоизменяться, но в лучшую сторону, — сказал Пушилин.

Он отметил, что перед властями стоит задача восстановить жилой фонд. Пушилин отметил, что власти ДНР предполагают не строить заново частный сектор Соледара, где проживало большинство сотрудников «Артемсоли», а возвести многоэтажное жилье, поскольку это будет быстрее.

Соледар был взят под контроль ВС РФ в январе 2023 года. В городе находится предприятие по производству соли «Артемсоль» — крупнейшее в Центральной и Восточной Европе. Продукцию предприятия закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России, стран Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что специальную партию соли из Соледара в Донецкой Народной Республике распродадут на Украине по 500 гривен (примерно 1000 рублей) за пачку. Вырученные деньги обещают направить на покупку боевых дронов для ВСУ.