Пушилин сменил главу администрации Мариуполя Пушилин назначил экс-главу администрации Новоазовского района Моргуна главой Мариуполя

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Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя вместо Константина Иващенко, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Пушилина. Новым главой администрации Мариуполя стал бывший глава администрации Новоазовского района ДНР Олег Моргун. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя, — сказано в тексте документа.

Ранее Пушилин назначил мэром города Дебальцево бывшего первого замглавы администрации города Шахтерска Сергея Желновача. До этого должность мэра занимал Игорь Захаревич.

Незадолго до отставки Захаревича Пушилин во время совещания с главами администраций населенных пунктов раскритиковал их за недостаточно оперативные действия по ремонтно-восстановительным работам и помощи жителям в преддверии зимы. В частности, он заявил, что в ряде населенных пунктов не сформированы аварийные бригады и не заключены договоры на приобретение стройматериалов для граждан.

Кроме того, врио главы ДНР тогда обратил внимание на то, что местные администрации затягивают выплаты компенсаций людям, чье жилье и имущество подверглось повреждениям, а из 12 тысяч приготовленных на зиму обогревателей на руки были выданы 150 штук.