Пушилин: взятие под контроль Угледара способно в корне изменить расклад сил

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Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Угледара может в корне изменить расклад сил на передовой. Кроме того, такой успех обеспечит выход российских сил на Красноармейское и Кураховское направления, отметил он в беседе с РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что ожидает из Угледара хороших новостей, поскольку это позволит решить много задач.

Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте, — объяснил руководитель республики.

По его мнению, Угледар в скором времени «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.