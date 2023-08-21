Пушилин: ВСУ пытаются закрепиться у Старомайорского и Урожайного в ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска предпринимают попытки закрепиться на участке между населенными пунктами Старомайорское и Урожайное на Южно-Донецком направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Российские военные при поддержке авиации и артиллерии не допускают продвижения ВСУ, рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Самой горячей точкой, конечно, является Южно-Донецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское — Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне, — сказал он.

Пушилин добавил, что противник несет «достаточно серьезные потери». При этом ВСУ не считаются с ущербом и перебрасывают дополнительные резервы, указал врио главы ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что Запад демонстрирует интерес в затягивании боев на Украине, поднимая вопрос о поставке Киеву истребителей F-16. Он подчеркнул, что подобные действия нельзя объяснить никакими мирными инициативами, поскольку они говорят о стремлении союзников Киева к продолжению разжигания конфликта.

Советник Пушилина Ян Гагин, в свою очередь, сообщал о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции российских сил в районах Клещеевки, Кудрюмовки и Андреевки к югу от Артемовска. По словам чиновника, противник попал под артиллерийский огонь и понес существенные потери, в том числе была уничтожена бронетехника.