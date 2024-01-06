В ДНР призвали удостоить наград всех героев спецоперации Пушилин: все герои спецоперации должны быть удостоены наград

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские военнослужащие делали и продолжают делать порой невозможное, все герои спецоперации должны быть удостоены наград, заявил в беседе с РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что в парламент ДНР внесен законопроект об учреждении медали «За освобождение Марьинки». По мнению Пушилина, отметить участников СВО важно для будущих поколений.

Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград ДНР, — сказал глава республики.

Ранее заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой вручил денежный сертификат на 700 тысяч рублей бойцам, которые двумя выстрелами подожгли бронетехнику ВСУ. Кроме того, военнослужащие получили государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».

В конце декабря 2023 года начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов вручил в зоне проведения спецоперации государственные награды бойцам, отличившимся при взятии Марьинки. В частности, ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки получили бойцы 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады.