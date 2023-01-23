Пушилин: ВС России продвигаются почти по всей линии фронта в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские подразделения продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщил в эфире «России 24» врио главы республики Денис Пушилин. При этом он не стал скрывать, что ситуация остается сложной.

Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед, — заявил Пушилин.

Он также рассказал о полном разрушении Соледара. По его словам, в городе почти не осталось целых зданий и сооружений. Как указал Пушилин, ВСУ нанесли максимальный ущерб населенному пункту.

Что касается Соледара, город разрушен. Противник наносил максимальный ущерб, и практически не осталось там целых зданий и сооружений, — отметил Пушилин.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Краснопольевка и Двуречье в ДНР. 21 января в Минобороны РФ рассказали о взятии Двуречья.

До этого член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что российской армии удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он отметил, что основная линия обороны украинских сил была выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.