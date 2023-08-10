Пушилин: ВС РФ выбили ВСУ из поселка Урожайное

Фото: МО РФ

ВС России выбили ВСУ из поселка Урожайное, сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, украинская армия закрепилась в северной части поселка, но получила удар от российской артиллерии и авиации.

На какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного... Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции, — сказал Пушилин.

Кроме того, врио главы ДНР отметил, что продолжается противостояние в районе Старомайорского, при этом ВСУ не удалось улучшить там свои позиции.

Ранее Пушилин сообщил, что в результате боев за Клещеевку село сильно пострадало. Политик рассказал, что от населенного пункта «практически ничего не осталось». 8 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметил, что Вооруженные силы России перешли в контратаку в районе населенного пункта Клещеевка. По его данным, российским военным удалось выбить противника с некоторых опорных пунктов, а также остановить наступление украинской армии на южном фланге. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Позднее российское военное ведомство сообщило, что ВКС РФ ударила по скоплениям ВСУ и украинской военной технике в районе Клещеевки, а также Белогоровки, Веселого, Авдеевки и Курдюмовки. До этого сообщалось, что вертолеты армейской авиации ВС РФ уничтожили боевую машину украинской пехоты в районе Клещеевки.