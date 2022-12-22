Пушилин восхитился погруженностью Путина в детали спецоперации

Фото: kremlin.ru

Денис Пушилин

Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной операции на Украине поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Cоловьев Live». До этого Пушилин провел встречу с главой государства.

Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает. Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше, — сказал он.

На встрече стороны обсудили ситуацию с обеспечением жителей региона жильем, водой, теплом, а также медицинской помощью. По словам Пушилина, несмотря на проведенную работу по восстановлению водоснабжения, проблема решена лишь частично. Врио главы ДНР добавил, что теплоснабжение в регионе невозможно наладить полноценно из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

До этого Пушилин заявил, что часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, прошлой ночью была уничтожена. Также чиновник отметил, что центр Марьинки к настоящему моменту полностью очищен от украинских бойцов. Врио главы ДНР подчеркнул, что ответный огонь по украинским позициям вели подразделения первого армейского корпуса и ВС РФ.