Пушилин: войска ВС России выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие российской армии выбили украинские войска с позиций восточнее Опытного в ДНР, тем самым организовав себе плацдарм, заявил в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что в северной части села Водяного в ДНР военнослужащие также улучшили свои позиции.

На авдеевском направлении сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили (ВСУ. — NEWS.ru) с позиций восточнее Опытного, там расширили плацдарм. Также в северной части Водяного наши подразделения уже улучшили позиции, — сказал Пушилин.

Ранее он заявил, что в Соледаре взяты в плен иностранные наемники. Врио главы ДНР затруднился назвать точное число военнопленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие наемников в боевых действиях. Пушилин предположил, что среди иностранных наемников больше убитых, чем взятых в плен.

18 января Минобороны РФ сообщило о взятии российскими военными населенного пункта Соль в Донецкой Народной Республике. Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что бои велись при поддержке российской авиации, ракетных войск и артиллерии.