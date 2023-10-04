Пушилин: в плену ВСУ находятся около 500 российских военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что в плену у ВСУ находятся около 500 российских военных. При этом, по его словам, украинских солдат в плену у ВС РФ намного больше, они содержатся в пенитенциарных учреждениях РФ. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек, — сказал Пушилин.

Он отметил, что Украина не дает информацию о том, кто именно находится в плену.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что пленных военных ВСУ кормят хорошо. По его словам, его в российских войсках так не кормили. Он добавил, что пленных много — их захватывают в боях, в засадах и «в ходе неграмотных действий командиров украинских». По его словам, пленные говорят о том, что воевать не хотят, о том, что хотят домой.

До этого Министерство обороны России показало сдачу в плен украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки. На опубликованных кадрах, снятых на тепловизионную камеру, видно, как украинцы покидают свои позиции с поднятыми руками. Безуспешные атаки в районах данных сел продолжаются, отметили в оборонном ведомстве. Противник уже потерял около тысячи человек.