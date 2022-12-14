Пушилин: Украина стала одним из главных поставщиков оружия на черном рынке Пушилин: поставляемое Украине западное оружие продают в Африку

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что поставляемое Украине из-за рубежа вооружение продают на черном рынке. В больших количествах такое оружие продают, в частности в Африку, отметил он в беседе с РИА Новости.

То вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран, — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что речь в том числе идет о Javelin, «данное оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны, в том числе». Пушилин считает, что поставляемое Западом оружие попадает в руки террористов и преступников. Тем самым, по его мнению, те же США, Германия и Франция практически стали спонсорами террористов.

Ранее МИД Великобритании заявил, что Лондон передаст Киеву новый пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов. В пакет войдут 125 зенитных пушек, десятки радаров и средств электронной борьбы с дронами. Также новый пакет военной помощи включает технологии для противодействия иранским беспилотникам.