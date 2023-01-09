Пушилин: Украина не прекращала провокаций в праздники

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская сторона не прекращала провокационные обстрелы на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике во время новогодних праздников, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин. В частности, огонь велся по Старобешевской и Зуевской ТЭС.

Если брать линию соприкосновения, то там праздники практически не были заметны, потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы, пытался на отдельных участках линии фронта контратаковать, — заявил Пушилин.

Он отметил, что ВСУ стараются нанести как можно больший ущерб жителям республики и делают это в самых уязвимых местах. В связи с этим в ДНР увеличивается работа ПВО и усиливается контрбатарейная работа. Пушилин подчеркнул, что главная задача состоит в том, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от наших крупных населенных пунктов.

Ранее комбат ДНР Александр Ходаковский рассказал, что в канун Рождества украинские войска начали активные обстрелы подконтрольного ему участка. По его словам, ВСУ «вдруг взбесились», однако вскоре «приступ» прошел так же внезапно, как и начался.