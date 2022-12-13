Пушилин: удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Денис Пушилин

Военное поражение Киева приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, эффект от ударов затрудняет логистику военного характера и коммуникации между подразделениями, а также делает невозможным функционирование ремонтных баз.

Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам <...> создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается, — сказал Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы Украины и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Впоследствии Зеленский также назвал «три шага», которые, как он считает, приблизят мир на территории его страны. Первым шагом являются поставки Украине современной военной техники, второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира».