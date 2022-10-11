Пушилин сообщил об усилении систем ПВО в ДНР Пушилин сообщил об усилении систем ПВО в ДНР с учетом поставок вооружения Украине

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Систему ПВО в Донецкой Народной Республике усиливают с учетом поставок западного вооружения силам ВСУ, сообщил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, западные страны все более явно становятся участниками конфликта.

На постоянной основе <…> усиливается ПВО с учетом того, что вооружение противника не стоит на месте, с учетом поставок западных стран, - сказал Пушилин.

Ранее журнал Foreign Policy узнал о том, что Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность их применения составляет порядка 300 километров. Письмо с соответствующим требованием направил в американский конгресс председатель Верховной рады Руслан Стефанчук после ракетного удара России по Украине 10 октября.

В то же время авторы Washington Post сообщили, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. По их данным, при оказании военной помощи американские специалисты изучают, обучены ли украинские военные применению данных вооружений и смогут ли на Украине обслуживать эти средства. Между тем системы Patriot уже являются дефицитными в НАТО и по этой причине не смогут быть поставлены на Украину.