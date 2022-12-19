Пушилин сообщил об уничтожении ряда позиций ВСУ после обстрела Донецка

Фото: Министерство обороны РФ

Артиллерийская установока 2С3 «Акация»

Часть позиций Вооруженных сил Украины, с которых наносились удары по Донецку, прошлой ночью была уничтожена. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Также чиновник в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что центр Марьинки к настоящему моменту полностью очищен от бойцов ВСУ.

Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена, — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что ответный огонь по украинским позициям вели подразделения первого армейского корпуса и ВС РФ. По словам Пушилина, удары наносились по скоплению бойцов ВСУ в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки. Последняя указанная территория все еще находится под контролем украинской стороны.

Ранее Денис Пушилин прокомментировал обстановку в Донбассе после обстрела областной клинической больницы в Донецке. В своем Telegram-канале политик сообщил, что ВСУ стреляют по старикам и детям, как фашисты.

Обстрел больницы произошел в воскресенье, 18 декабря. По зданию было зафиксировано три прямых попадания в 6-й и 7-й корпуса. В результате погиб пациент, который получил черепно-мозговую и торакальную травмы.