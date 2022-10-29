Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале об обмене военнопленными с украинской стороной по формуле 50 на 50. По его словам, в числе вернувшихся домой семеро человек из ДНР и двое из ЛНР.

Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома, — написал Пушилин.

Ранее освобожденный боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал о разнице в содержании и обращении с военнопленными на Украине и в республиках Донбасса. По его словам, нормальную одежду и пищу он и его сослуживцы смогли получить только после обмена.

Вернувшийся в ДНР военнослужащий Владислав Егельницкий сообщил о встрече с представительницей делегации Верховной рады Украины во время пребывания в плену. В разговоре с пленными она заявила, что Киеву не нужен мир, ему нужна победа.