Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле Донецка Пушилин: семь человек получили ранения при обстреле Донецка в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семь человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 1 января, сообщил в личном Telegam-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он также отметил, что обстрел может повториться.

В новогоднюю ночь ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых, — написал Пушилин, призвав граждан оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Ранее о массированном ударе по Донецку сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось.

Вечером 31 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего ранены женщина и двое мужчин. Днем ранее ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли 24 человека, более 100 получили ранения.