Пушилин сообщил новые данные о числе погибших при обстреле ВСУ Донецка Пушилин сообщил о 25 погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Обломки снарядов на территории рынка «Меркурий»

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Кировском районе Донецка возросло до 25, еще 20 человек, в том числе двое детей пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его данным, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести, — написал он.

Глава республики добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. Сообщалось, что погибли 18 человек, ранения получили 13.

Помимо рынка мишенью ВСУ стал и многоэтажный жилой дом. Там повреждены фасад и остекление.

Ранее военное следственное управление СКР сообщило, что двое мирных жителей погибли в Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками города Алешки, многочисленные повреждения получил ряд жилых домов.