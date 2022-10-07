Пушилин: на Краснолиманское направление прибывает подкрепление Пушилин: на Краснолиманское направление приходит подкрепление

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Денис Пушилин

Обстановка на Краснолиманском направлении остается самой напряженной в ДНР, однако туда прибывают подкрепления союзных сил, что позволяет стабилизировать ситуацию, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин во время поездки в Грозный. Он объяснил, что на данном участке ВСУ «ежедневно и еженощно» проверяют линию обороны, передает ТАСС.

Можно сказать, что там линия фронта стабилизируется. Подходят подкрепления, прибывает дополнительный БК. Нельзя сказать, что ситуация уже решенная, она остается тяжелой, но я думаю, есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территории, — сказал Пушилин.

Кроме того, глава региона указал, что «после всем известных событий» ВСУ начали выстраивать линию обороны в районе Кременной.

1 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие оставили Красный Лиман Донецкой области и займут более выгодные позиции. Генерал-лейтенант объяснил, что украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении. По его словам, ситуация в этом районе продолжает улучшаться.