Пушилин рассказал, сколько осталось до взятия Марьинки Пушилин: до полного взятия Марьинки под контроль остался один участок в западной части города

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Военнослужащие РФ в зоне проведения СВО

Для освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республики осталось взять под контроль один участок на западе города, заявил врио главы региона Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что украинские военные «упираются» и продолжают переброску резервов на этом направлении.

Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена, — заявил он.

Ранее командир дивизиона 381-го артиллерийского полка объяснил, что российским солдатам не удается взять штурмом Марьинку, поскольку украинское военное командование возвело для защиты населенного пункта крупные бетонные укрепления. Именно оттуда фиксируются обстрелы по Донецку. Артиллерист подчеркнул, что Вооруженным силам России приходится брать Марьинку постепенно.

В марте один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал журналистам, что российские военные отрезают пути снабжения резервов ВСУ в Артемовске. Вагнеровец сообщал, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, отрезая автомобильные пути снабжения украинской армии, и приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает резервы в Часов Яр.