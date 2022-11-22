Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Павловском и Угледарском направлениях

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Денис Пушилин

Вооруженные силы России добились определенных успехов при ведении боевых действий вблизи населенных пунктов Павловка и Угледар Донецкой Народной Республики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, движение войск продолжается.

Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что бойцы ВСУ применяют все имеющееся у них вооружение и периодически пытаются контратаковать, однако Вооруженные силы России успешно отражают атаки.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что украинское наступление начинает выдыхаться. Контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении становятся все слабее, при этом противник несет огромные потери, уточнил он.

Полковник подчеркнул, что взятие Авдеевки позволит российской армии выйти на славянско-краматорскую группировку ВСУ с востока, а на взятие Угледара — с юга. Он назвал Запорожское направление самым опасным и пояснил, что здесь ВСУ продолжают накапливать большие силы. При этом преимущество постепенно переходит к российской стороне, уверен Кнутов.