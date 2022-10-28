Пушилин рассказал об успехах почти на всей линии фронта в ДНР

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» об успехах практически по всей линии фронта в республике. По его словам, это касается марьинского, авдеевского, артемовского, горловского и угледарского направлений.

На самом деле, есть успехи практически по всей линии соприкосновения. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что союзные войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Определенные успехи также наблюдаются на Авдеевском направлении.

Также врио главы ДНР сообщил об уничтожении российскими военными плацдарма ВСУ на восточном берегу реки Жеребец, откуда они пытались взять под контроль трассу Кременная-Сватово. По его словам, ВС РФ отражали атаки украинской стороны на протяжении нескольких дней, после чего появилась возможность перейти в контрнаступление и выбить ВСУ из трех населенных пунктов.