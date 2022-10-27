Пушилин рассказал об уничтожении плацдарма ВСУ Пушилин рассказал об уничтожении плацдарма ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: vk.com/pushilindenis

Денис Пушилин

На Краснолиманском направлении уничтожен плацдарм украинских войск на восточном берегу реки Жеребец. Оттуда они пытались взять под контроль трассу Кременная — Сватово, заявил в эфире программы «Соловьев Live» врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, ситуация на Краснолиманском направлении меняется весьма динамично.

Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника как раз на трассу Кременная — Сватово, — подчеркнул Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. Кроме того, Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на Купянском направлении. Было уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов.

19 октября в Минобороны сообщили, что были пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка в ЛНР.