Пушилин рассказал об артиллерийских дуэлях между ВСУ и ВС РФ Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются на Угледарском направлении

Фото: МО РФ

Российские войска успешно продвигаются на Угледарском направлении в районе поселка Великая Новоселовка, рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. В эфире передачи «Соловьев Live» он отметил, что под Угледаром и Павловкой идут непрекращающиеся артиллерийские дуэли.

На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали, — заявил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, российские войска также продвигаются и на Авдеевском направлении, но не без трудностей. Пушилин отметил сложность ведения боев в данном районе.

Это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника, — добавил Пушилин.

Кроме того, врио главы ДНР рассказал о том, что украинским войскам приказано держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв. По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают под Донецк резервы и технику.