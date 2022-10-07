Пушилин рассказал о западных наемниках на линии соприкосновения

Фото: МО Украины

На разных участках линии соприкосновения в ДНР фиксируется много наемников из Польши и Великобритании, рассказал врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, противник уже не тот, что был восемь лет назад. В ходе визита в Чечню глава ДНР подчеркнул, что присутствие НАТО просматривается все более откровенно, передает ТАСС.

Но противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами, сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много фиксируем польских, британских наемников, — сказал Пушилин.

Он сообщил, что последнее обучение наемников было на территории Великобритании. Запад уже перестает этого стесняться, заметил глава ДНР.

По словам Пушилина, освобождение республики приближается совместными усилиями всех подразделений, в том числе чеченских отрядов.

Также он рассказал, что обстановка на Краснолиманском направлении остается самой напряженной в ДНР. Пушилин объяснил свои слова тем, что на данном участке ВСУ «ежедневно и еженощно» проверяют линию обороны. По его словам, под Красный Лиман поступает подкрепление.

Российские войска покинули город 1 октября. Как говорил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ВС РФ оставили Лиман, чтобы занять более выгодные позиции. По его словам, украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.