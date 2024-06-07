Пушилин рассказал о восстановлении региона после СВО Пушилин: после победы в СВО начнется сложный этап восстановления

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Денис Пушилин

После победы в СВО начнется сложный этап восстановления, заявил корреспонденту NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, уже сейчас выстраиваются мастер-планы и генпланы обустройства городов региона.

Мы уже руководствуемся тем, что будет после победы. Выстраиваются мастер-планы и генпланы обустройства наших городов. После победы начнется сложный этап восстановления, — заявил он.

По его словам, когда вернутся с фронта ребята и у них будет повышенный запрос к чиновникам. Пушил добавил, что надо быть готовыми дать им разъяснение «за что воюем» и как будет развиваться регион.

Накануне Пушилин заявил, что в Мариуполе планируют восстановить металлургический комбинат «Азовсталь». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в данный момент идет подготовка к возобновлению работы предприятия. Вся подробная информация об инвесторах проекта будет предоставлена позже, уточнил Пушилин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что принято окончательное решение построить на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарк. По его словам, план подготовят после разминирования территории.