Пушилин рассказал о судьбе взятого под контроль поселка Очеретино в ДНР Пушилин: взятый под контроль поселок Очеретино имеет значительные повреждения

Фото: МО РФ

Населенный пункт Очеретино в ДНР, взятый ранее под контроль российскими войсками, сильно поврежден, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в скором времени там начнется разминирование, разбор завалов и оценка разрушений. В дальнейшем будет приниматься решение о восстановлении поселка.

Что касается самого населенного пункта: оно (Очеретино. — NEWS.ru) значительные повреждения имеет. По нашей информации, там еще находятся гражданские лица. Сейчас идет выявление гражданских лиц, при необходимости они все будут иметь возможность эвакуироваться в пункты временного размещения для того, чтобы не подвергаться дополнительному риску, потому что противник продолжает еще обстрелы данного населенного пункта, — сообщил Пушилин.

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР 5 мая. Кроме того, по данным Министерства обороны, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.