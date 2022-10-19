Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе Пушилин: союзные войска полностью контролируют линию соприкосновения в Донбассе

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Денис Пушилин

Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике полностью контролируется союзниками, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, также можно говорить о продвижении войск, которые продолжают освобождать город Артемовск и прилегающие территории.

На линии соприкосновения ситуация полностью контролируемая сейчас именно на всем направлении там, где [она проходит] по территории Донецкой Народной Республики. Однако у противника по-прежнему остается возможность доставать до наших населенных пунктов, — рассказал Пушилин.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысячи человек, однако эти резервы уже исчерпаны. Он уточнил, что украинские войска несут большие потери: так, в 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады утрата личного состава превысила 60%, а оставшиеся солдаты отказываются идти в бой. О потерях противника, по словам Марочко, говорит и тот факт, что в район Артемовска переброшено два батальона вновь сформированной 53-й отдельной механизированной бригады, которые планировалось перебросить на Запорожское направление.