Пушилин рассказал о продвижении войск РФ в ДНР Пушилин заявил, что российские части отодвигают позиции ВСУ, лишая возможности обстреливать ДНР

Фото: denis-pushilin.ru/Global Look Press

Российские войска отодвигают линию соприкосновения в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это лишает украинских военных возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты ДНР.

Мы видим положительную динамику. Наши подразделения сейчас отодвигают линию фронта, и мы видим, что противник уже не имеет возможности столь безнаказанно обстреливать наши населенные пункты, как это было совсем недавно, — сказал Пушилин.

Пушилин ранее заявил об успехах практически по всей линии фронта в ДНР. По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

До этого Пушилин также заявил, что союзные войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Он подчеркнул, что определенные успехи наблюдаются на Авдеевском направлении.