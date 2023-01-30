Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске Пушилин: российские войска в Артемовске продвигаются вперед, но силы ВСУ еще не окружены

Фото: МО РФ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что российские силы в Артемовске на основных участках продвигаются вперед, но говорить об оперативном окружении Вооруженных сил Украины пока рано. По его словам, бои идут на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские подразделения.

Преждевременно пока говорить об оперативном окружении Артемовска. Продолжаются достаточно ожесточенные бои, там ЧВК «Вагнер» продолжает действие в ежедневном формате: и днем, и ночью. Там идут где-то позиционные противостояния, но на основных участках мы видим продвижение вперед, — сказал Пушилин.

Ранее бойцы группы «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. По словам командира одного из подразделений, занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику держать приоритет над населенным пунктом. сопротивление противника в Клещеевке бойцы назвали ожесточенным, отметив, что выбить украинские войска из этой местности получилось благодаря военной хитрости.