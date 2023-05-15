Пушилин рассказал о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске Пушилин: бойцы ЧВК «Вагнер» доводят до логического завершения освобождение Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение вперед в Артемовске, доводя освобождение города до логического завершения, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также отметил, что российскими силами заняты ключевые высотки в западной части города, которая пока остается под контролем ВСУ.

В самом Артемовске точно абсолютно есть улучшения — и вчера, и позавчера мы видели, что «вагнера» там также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города Артемовска, что для нас является сейчас важным, — сказал Пушилин.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеообращение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он заявил о близящемся взятии Артемовска под контроль силами ЧВК «Вагнер». По его словам, осталось занять около 20 зданий. При этом Пригожин отметил, что взятие города «не дает ничего» из-за сложной ситуации на флангах. Он посоветовал Минобороны РФ выстраивать новые линии обороны.

В ведомстве, в свою очередь, рассказали о перегруппировке сил под Артемовском. В министерстве пояснили, что в результате ее проведения российские военные заняли рубеж на Берховском водохранилище с учетом выгодных условий для обороны.