Пушилин рассказал о поступлении оптимистичной информации по Часову Яру Глава ДНР Пушилин: поступает оптимистичная информация по Часову Яру

Фото: МО РФ

Информация о ситуации в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР поступает оптимистичная, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. Подробности не приводятся. Официального подтверждения данных от Минобороны нет.

Информация поступает оптимистичная, — заявил в ответ на вопрос об обстановке в населенном пункте Пушилин.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что французский военный легион столкнулся с первыми потерями в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, наемники могли потерять до семи человек под Часовым Яром. Рожин подчеркнул, что это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину ради денег, а профессиональные военнослужащие стран НАТО.

До этого отставной полковник французской армии Мишель Гойя заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении под Часовым Яром, а отступление из города откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск. По его словам, для Киева стратегически важно не допустить такого развития событий. Общая численность населения в Краматорске и Славянске превышает 100 тысяч человек, добавил Гойя. Это действительно важные населенные пункты, констатировал полковник в отставке.