Пушилин рассказал о преимуществах взятия под контроль Марьинки Пушилин: взятие под контроль Марьинки уменьшит число обстрелов Донецка

Фото: kremlin

Денис Пушилин

Взятие под контроль Марьинки уменьшит интенсивность обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, именно из этого населенного пункта запускали беспилотники, велись обстрелы города.

Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка — Кировского и Петровского, — сказал Пушилин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР. Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ создали в этом городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией. При взятии города особенно отличились бойцы 150-й дивизии.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко назвал взятие Марьинки важным событием для всей спецоперации, поскольку до этого город считался неприступным. Журналист предположил, что произошедшее нанесет сильный моральный удар по ВСУ.

Аналитики издания The New York Times ранее заявили, что российским вооруженным силам удалось перехватить инициативу на большей части линии боевого соприкосновения. По их словам, подразделения ВС России активно продвигаются в районе Авдеевки, Марьинки, Артемовска и Купянска. Эксперты предполагают, что неудачи ВСУ связаны с нехваткой средств и вооружений у Киева, вызванной отсутствием поставок из стран Запада.