Пушилин: военная помощь США кардинально не изменит ситуацию в ДНР для ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины со стороны США кардинально не изменит ситуацию на линии фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что нельзя говорить о том, что это никак не отразится на линии боевого соприкосновения в регионе, передает ТАСС.

Было бы неправдой говорить, что это никак не отразится. Безусловно, это усложнит определенные действия со стороны наших вооруженных сил, но при этом кардинально любого рода транши, которые мы видим и по которым принято решение, они не смогут поменять кардинально ситуацию на линии фронта, — сказал Пушилин.

Накануне стало известно, что Вашингтон выделил очередной пакета военной помощи Украине. Речь идет о военной технике на сумму $400 млн. Отмечается, что это происходит на фоне того, что Россия начала «крупное наступление на Харьков».

Американские СМИ сообщают, что в рамках новой помощи Киев получит снаряды для системы ПВО Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Соединенными Штатами, не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Он выразил уверенность, что Россия сможет добиться успехов в рамках специальной операции в предстоящий период.