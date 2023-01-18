Пушилин рассказал о попытках ВСУ остановить зачистку в Марьинке

Фото: Министерства обороны Украины

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что зачистка Марьинки продолжается. Вооруженные силы России продвигаются несмотря на то, что украинские власти перебрасывают туда дополнительные подразделения.

Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, личный состав, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются <...> Заняли один из опорных пунктов противника. Также есть очередное попадание в плен противника, — сказал врио главы ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что в скором времени населенный пункт перейдет под полный контроль сил РФ. Он подчеркнул, что в настоящий момент в Марьинке зачистили все высотки, здания в городе контролируются российскими силами.

17 января в теробороны ДНР сообщили, что Соледар полностью взят под контроль союзных войск. Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ не могут маневрировать собственными резервами после того, как российские силы взяли этот населенный пункт.