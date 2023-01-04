Пушилин рассказал о погибших во время разбора завалов в Макеевке военных Пушилин: несколько офицеров погибли в Макеевке при попытке спасти товарищей

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Макеевка. Разбор разрушенного здания ПТУ

Среди погибших в результате удара ВСУ по ПТУ в Макеевке были военные, которые помогали спасателям вызволять товарищей из-под завалов здания, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram. По его словам, они проявили настоящий героизм. Как известно на данный момент, после атаки в Макеевке скончались 89 человек.

Могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество! Большинство из них, едва выбравшись из <...> здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. <...> Офицеры полка, некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие, — заявил Пушилин.

Он отметил, что всем пострадавшим в результате атаки была оказана медицинская помощь. Кроме этого, каждому солдату, чья экипировка осталась под завалами здания, будет выдан новый комплект обмундирования.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.

Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число умерших военных выросло до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В Минобороны заявили, что массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету стало основной причиной трагедии в Макеевке. Представитель ведомства уточнил, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара.