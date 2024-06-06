Пушилин рассказал о планах развивать морские перевозки из Мариуполя Пушилин: объем вывоза товаров через порт Мариуполя можно довести до 10 млн тонн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Объемы морских перевозок из Мариупольского порта планируется довести до 10 млн тонн, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Сейчас можно говорить пока о сотнях тысяч тонн продукции, пояснил он. Глава региона подчеркнул, что власти сконцентрируются в будущем на морской транспортировке зерна, а также металлургии и угля, которые добывают в республике.

В первую очередь сакцентируем свое внимание на развитии мариупольского порта в плане грузоперевозок, выстраивания логистики производимой продукции на территории республики: это металлургия, уголь. Конечно, немаловажным является транспортировка зерна, — пояснил он.

Ранее на ПМЭФ Пушилин заявил, что в Мариуполе планируют восстановить металлургический комбинат имени Ильича. По его словам, в данный момент идет подготовка к возобновлению работы предприятия. Вся подробная информация об инвесторах проекта будет предоставлена позже, уточнил Пушилин.

В январе глава ДНР отмечал, что он вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым посетили Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, а также предприятия «Азовмаш», «Ингаз» и завод имени Ильича. По итогам встречи, как указал глава республики, министр пообещал восстановить мариупольские предприятия.