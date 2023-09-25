Пушилин рассказал о гибели 33-летнего мужчины при обстреле Донецка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

В Донецке при обстреле Куйбышевского района погиб 33-летний местный житель, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что мужчина находился возле своего дома, когда начался обстрел.

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка сегодня погиб мужчина 1990 года рождения. Он находился рядом с домом, когда противник выпустил снаряды по мирному кварталу города. Обстрел велся из ствольной артиллерии калибром 155 мм, — написал Пушилин.

Всего, по словам Пушилина, по территории Республики было выпущено 64 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм и ударный БПЛА. Четыре жилых дома получили повреждения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в Ясиноватой.

23 сентября сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.

24 сентября в ДНР ввели военную цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР.