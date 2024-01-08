«Ошибку нужно исправить»: Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами

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Денис Пушилин

Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине необходимо исправить, поскольку это русские города, которые должны быть освобождены, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он также напомнил об исторической принадлежности русскому народу города Николаев, земли вокруг которого были отбиты у крымского ханства в ходе русско-турецких войн.

Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 год. <...> Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение, — сказал он.

Ранее норвежский политолог Гленн Дисен предрек Украине потерю территорий от Харькова до Одессы. По его мнению, Россия видит в их присоединении способ помешать принятию Украины в состав НАТО и дальнейшему расширению Альянса. Политолог отметил, что еще до начала спецоперации, когда Москва требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

25 декабря российские войска установили полный контроль над Марьинкой в ДНР. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что за девять лет украинские войска создали в городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов. По его словам, в Марьинке более трех тысяч домов, каждый из которых являлся хорошо укрепленной позицией.