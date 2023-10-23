Пушилин присвоил Соловьеву звание Героя ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о присвоении звания Героя ДНР журналисту Владимиру Соловьеву. Он отметил, что телеведущий активно поддерживает Донбасс и часто появляется на передовой.

Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой, — написал Пушилин.

Он добавил, что Соловьев объехал практически весь Донбасс и часто бывает в самой гуще событий, при этом многое из того, что журналист делает для региона, остается за кадром. Пушилин поздравил телеведущего с награждением и передал благодарность жителей республики.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Соловьева с 60-летием. Он отметил, что проекты телеведущего и начинания всегда вызывают в обществе большой и неподдельный интерес. По словам российского лидера, программы Соловьева отличаются талантом и неординарностью.

На прошлой неделе Соловьев уволил востоковеда Евгения Сатановского за оскорбительные высказывания в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой. Он также принес извинения ей и всему Министерству иностранных дел.