Пушилин: при нарушении режима прекращения огня ответ будет дан

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Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о временном прекращении огня касается только инициативы к началу боевых действий, в случае провокаций со стороны Украины последует соответствующий ответ. В своем Telegram-канале он объяснил решение президента РФ Владимир Путина о временном прекращении огня тем, что оно относится к православным людям, которым важно сходить в церковь в праздник Рождества Христова. Он подчеркнул, что руководство оставшейся части Украины в республике православными не считают.

Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения, — написал Пушилин.

Утром 5 января с предложением о временном прекращении огня в честь Рождества Хритостова выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Москву и Киев установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Священнослужитель объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Позднее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий, а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг любые переговоры с Москвой и назвал решение российского руководства ложью и лицемерием.