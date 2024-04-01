Пушилин предрек конец существования Украины Пушилин: долги перед Западом будут выплачивать несколько поколений украинцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин выразил сомнения в дальнейшем существовании Украины, которая накопила огромную сумму долгов перед западными странами. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти долги не смогут выплатить как минимум три-четыре поколения украинцев.

Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать, — считает он.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал заявление, в котором говорится, что в текущем году Украина должна выплатить долг в размере $2,9 млрд. В следующие семь лет от страны ждут еще $11,5 млрд в рамках покрытия займов. Украина является третьим крупнейшим должником МВФ, уточнили в организации.

До этого МВФ потребовал от Украины продать два государственных банка. Речь идет о Сенс-банке и Укргазбанке. Уточняется, что для реализации этого решения Киеву будет необходимо пересмотреть законопроект о приватизации кредитно-денежных организаций. Его планируют представить депутатам Верховной рады в мае.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что на Украине запущен процесс узурпации власти с 31 марта. Страх толкает президента Украины начать торговаться не за будущее страны, а за собственную безопасность, констатировал он, и теперь Зеленский превратился в «загнанного в угол самозванца».