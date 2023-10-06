Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. Он поручил утвердить состав и положение нового штаба, указано в документе, опубликованном на официальном сайте ДНР.

Создать Штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики. Определить Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики начальником Штаба гражданской обороны Донецкой Народной Республики, — говорится в указе.

Ранее Пушилин заявлял, что в плену у ВСУ находятся около 500 российских военных. При этом, по его словам, украинских солдат в плену у ВС РФ намного больше и они содержатся в пенитенциарных учреждениях.

До этого СКР заявляли, что ВСУ пытали 95% военных ДНР, освободившихся из плена. Это же подтверждал глава республики Денис Пушилин.

5 октября три человека погибли и еще девять получили ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ. Изначально сообщалось о двух погибших женщинах, но позже мэр города Иван Приходько подтвердил остальные жертвы.