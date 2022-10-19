Пушилин пообещал сделать все возможное для возвращения студентов с фронта

Фото: vk.com/pushilindenis

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что готов сделать все, что в его силах, чтобы студенты из ДНР вернулись с фронта. Он написал, что является сторонником того, чтобы молодые люди не призывались, а продолжали учиться. Пушилин подчеркнул, что именно так происходит на территории других регионов России.

Я являюсь абсолютным, по понятным причинам, сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учебе, как это сейчас и происходит в других субъектах РФ, где студенты не мобилизуются, а учатся. Безусловно, это должно пройти плавно и гладко без каких-то рисков для того, чтобы оголить где-то фронт, — сказал Пушилин.

Ранее врио главы сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике полностью контролируется союзниками. По его словам, также можно говорить о продвижении войск, которые продолжают освобождать город Артемовск и прилегающие территории.