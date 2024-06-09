Пушилин ответил на вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине Пушилин не исключил снижения на Украине возраста мобилизации до 18 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключает снижения Украиной возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет, передает РИА Новости. По его словам, с учетом «оголтелых шагов в плане мобилизации» в республике нельзя исключать снижение возраста призыва на фронт на Украине до 18 лет.

С учетом тех оголтелых шагов в плане мобилизации, которые мы видим на территории оставшейся Украины, я бы ничего не исключал, — сказал Пушилин.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что на Украине может произойти военный переворот. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол страны в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев формирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников. Он уточнил, что это будут монолитные подразделения, которые не будут смешиваться с другими военнослужащими.

Кроме того, украинские СМИ писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Инвалида сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-медкомиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины.