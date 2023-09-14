Пушилин опроверг взятие ВСУ Андреевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин отверг заявления Киева о взятии ВСУ села Андреевки в районе Артемовска, передает РИА Новости. Пушилин назвал сообщения о захвате села украинской армией очередными вбросами.

На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои. Но за последние сутки, наоборот, пусть и небольшие, но есть улучшения позиций российскими подразделениями, — сказал врио главы ДНР.

Пушилин считает, что повторяется недавняя ситуация с селом Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о взятии данного населенного пункта под контроль ВСУ поверили сами украинские военнослужащие. Тогда подразделения противника направились закреплять позиции и попали под огонь российской армии, подчеркнул он.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что на данный момент ни российская, ни украинская армия не контролируют Андреевку полностью. Журналист назвал распространение украинскими представителями противоречивых сведений относительно статуса данного населенного пункта «скандалом в благородном семействе». Кроме того, по данным корреспондента, 14 сентября подразделения ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки пытались контратаковать.