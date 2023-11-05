Пушилин опроверг гибель ребенка в Докучаевске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о гибели ребенка в результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, погибли двое взрослых, десятилетняя девочка получила легкие ранения.

Сегодня в Telegram-каналах, а затем и в СМИ появилась информация о гибели ребенка в результате вражеского обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по Докучаевску. Эта информация не соответствует действительности: на улице Островского в этом населенном пункте была ранена девочка 2013 года рождения (10 лет, легкие ранения), — написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрела погибли два человека — муж и жена. Кроме того, в Перовском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата был ранен мужчина.

Пушилин указал, что в результате обстрелов в Докучаевске и Никитовском районе Горловки оказались повреждены 14 жилых строений. Согласно утверждению главы ДНР, по населенным пунктам было выпущено 88 боеприпасов, применялась реактивная и ствольная артиллерия, а также ударные беспилотники.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ нанесли удар по Докучаевску в ДНР, в результате атаки погиб восьмилетний ребенок, еще четыре мирных жителя ранены. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.