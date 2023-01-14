Пушилин оценил возможность переноса столицы ДНР в Мариуполь Пушилин опроверг сообщения о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о переносе административного центра региона в Мариуполь. В своем Telegram-канале он заверил, что столицей ДНР был, есть и будет Донецк. Он подчеркнул, что данная идея даже не обсуждалась властями республики.

Данное предположение (о переносе столицы ДНР. — NEWS.ru) не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столицей Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк, — написал Пушилин.

Заявление врио главы региона стало ответом на пост анонимного Telegram-канала «Образ будущего», автор которого предположил, что административный центр ДНР может быть перенесен в Мариуполь. По его словам, сейчас к строительству города привлечены большие средства, из-за чего Мариуполь «может стать новым Грозным».

До этого Пушилин сообщил, что он вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым посетили Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, а также предприятия «Азовмаш», «Ингаз» и завод имени Ильича. По итогам встречи, как указал глава республики, министр пообещал восстановить мариупольские предприятия.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман ранее заявил, что на полное восстановление Мариуполя потребуется от трех до пяти лет. Он добавил, что микрорайоны города получили серьезные повреждения в результате боев. Он сравнил ситуацию с восстановлением города Грозного.