Пушилин оценил ущерб, нанесенный Украиной ДНР Пушилин заявил, что с 2014 года Украина нанесла ДНР ущерб на более 1,3 трлн рублей

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ущерб, который Украина нанесла ДНР с 2014 года, превысил 1,3 трлн рублей. Цифры являются ориентировочными, отметил он в беседе с РИА Новости.

Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры, — пояснил руководитель республики.

Пушилин добавил, что считает сумму ущерба «достаточно серьезной», уточнив, что в ДНР все считают и фиксируют.

После победы разберемся, — заключил он.

Ранее Денис Пушилин заявил, что к 13 декабря союзные силы заняли более 50% территории ДНР. Людей из плена освобождено еще больше этой цифры, добавил он. Руководитель республики указал на то, что задачей является переход под контроль союзных сил всей территории ДНР в конституционных границах.