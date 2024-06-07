Пушилин оценил слова Путина о технологическом обновлении ВС России Пушилин: без инноваций на линии фронта сейчас не обходится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Без инноваций на линии фронта сейчас не обходится, заявил корреспонденту NEWS.ru глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что ВС РФ требуется высокий темп технологического обновления. По словам Пушилина, кто делает это первым, тот имеет преимущество.

Это происходить по факту — без инноваций на линии фронта сейчас не обходится. Мы фиксируем что применяются дополнительные инструменты. Это касается и беспилотников и их оснащение. Кто делает это первым, тот имеет преимущество, — заявил Пушилин.

Ранее Путин отметил, что на сегодняшний день в мире наблюдается взрывной технологический рост почти во всех сферах жизни, который кардинальным образом меняет управленческие и производственные процессы, а также целые отрасли. Он подчеркнул, что Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям, что можно наблюдать в различных сферах.

До этого депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов предложил закрепить в российском законодательстве понятие «рой дронов». Он выразил мнение, что оно должно появиться в Воздушном кодексе РФ.